Картаполов: Запад боится не ракет, а Россию в целом

Так глава комитета Госдумы по обороне ответил на вопрос, какого российского оружия больше опасается Запад

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запад опасается не отдельных видов российских вооружений, а самой России. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Страшнее для них сама Россия, а в России есть и "Орешник", и "Буревестник", и "Ярсы", и "Тополя", и "Булава", и все-все-все", - сказал депутат, отвечая на вопрос о том, какого российского оружия больше опасается Запад - "Орешника" или "Буревестника".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".