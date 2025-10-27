Картаполов уверен, что лидеры Европы ничего не знают про "Буревестник"

У них нет качественной разведки, они могут только повторять нарративы США, заявил глава комитета Госдумы по обороне

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. У европейских лидеров нет качественной разведки, поэтому они ничего не знают про ракету "Буревестник" и могут только повторять нарративы США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос ТАСС о том, какую реакцию на Западе могло вызывать новое вооружение РФ.

Депутат обратил внимание, что у президента США Дональда Трампа есть разведка, которая докладывает ему необходимую информацию, в связи с чем американский лидер может делать собственные выводы.

"У так называемых европейских лидеров ничего этого нет. Поэтому на большее, чем воспроизводить нарративы из американских посольств, они [не способны]. Поэтому про "Буревестник" они просто ничего не знают и ничего не понимают. Когда поймут, наверное, будет уже поздно", - сказал Картаполов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".