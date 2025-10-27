Захарова: Россия не воспринимает санкции как временные или точечные меры

Санкции стали реальностью нового этапа развития, в который вступила мировая экономика, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия убеждена, что санкции Запада - это не временные или точечные меры, это механизм системного давления на Москву. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

Дипломат подчеркнула, что против России развернута агрессивная кампания со стороны западных стран, их объединений, а также примкнувших сателлитов. "Цель декларируется открыто - финансовая и технологическая изоляция, подрыв перспектив долгосрочного социально-экономического развития, нанесение максимального ущерба гражданам с прицелом на расшатывание внутриполитической обстановки. Исходим из того, что санкции - это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну", - сказала она.

"А что касается вторичных санкций, то коллективный Запад, вводя их против суверенных государств, пытается наказать их за работу с Россией, за то, что эти страны отстаивают свои национальные интересы", - отметила Захарова.

Дипломат добавила, что санкции стали реальностью нового этапа развития, в который вступила мировая экономика. "Неготовность стран Запада признать, что их производственные и финансовые модели проигрывают конкурентную борьбу государствам мирового большинства, ведет к хаосу, разбалансировке всех сфер глобальной экономики", - продолжила она.

По словам Захаровой, многочисленные санкции, которые вводятся в том числе и в отношении других стран, а не только России, отказы в использовании в расчетах ключевых резервных валют, заморозка суверенных активов, торговые войны, неоколониальные подходы к финансированию развития и спонсированию "сателлитов" за счет международных институтов уже "де-факто отменили глобализацию". "Мировая экономика оказалась фрагментирована, а те, кто прежде ратовал за открытие границ и ликвидацию разного рода барьеров, вернулись к блоковому подходу", - указала она.

