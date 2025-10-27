МИД: "Буревестник" испытали в соответствии с международными обязательствами

Ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов заявил, что испытание ракеты "Буревестник", упомянутое делегацией США, осуществлялось в полном соответствии с международными обязательствами России. Об этом он заявил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на претензии американской стороны.

"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", - сказал Воронцов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".