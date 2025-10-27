В Самарской области объявили конкурс на должность главы Кинельского района

Прием документов от кандидатов для участия продлится до 16 ноября

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Решение опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

"Конкурсные процедуры проводятся с 27 октября 2025 года", - говорится в документе.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе продлится до 16 ноября 2025 года.