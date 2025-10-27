Шойгу обвинил Запад в стремлении поделить Россию

В современном мире РФ является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений - пример для других стран, подчеркнул секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. Об этом говорится в статье секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, опубликованной на сайте aif.ru.

"Их цель - десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего нам уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям. Именно в единении мы имеем возможность для свободного полноценного национального развития", - отметил он.

По словам Шойгу, сегодня на Россию и на все ее общество оказывается агрессивное внешнее давление. "Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ. Наши недруги ошибочно решили, что многонациональность России - это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Он также подчеркнул, что в современном мире Россия является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений является примером для других государств. "Это не американский "плавильный котел", который уничтожает уникальность народов, это и не империя, несущая "цивилизацию", какой, например, мнила себя Великобритания, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным", - указал Шойгу.