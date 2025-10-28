Посол Толченов: лидеры Индонезии и России заинтересованы в диалоге

Политический диалог между двумя странами является важной составляющей межгосударственных отношений, отметил дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто заинтересованы в политическом диалоге между странами и развитии контактов на высшем уровне. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Политический диалог между нашими странами - это важная составная часть межгосударственных отношений. И я очень рад, что он у нас, как принято говорить, поступательно развивается. В этом году состоялся официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто в Российскую Федерацию, - сказал дипломат. - В принципе есть договоренность, что контакты на высшем уровне будут дальше развиваться. Каких-то конкретных сроков сейчас называть бы не стал, но есть понимание того, что это общение интересно обоим лидерам".

Как отметил посол, с формальной точки зрения, так как Субианто был с визитом в РФ, на повестке дня может стоять вопрос о приезде российского лидера в Индонезию. Путин посещал республику с визитом в 2007 году.

"Поэтому контакты будут, может быть, даже на полях многосторонних форумов, но думаю, что в любом случае они должны требовать серьезной подготовки. И когда будет такая договоренность, то, естественно, мы сообщим об этом средствам массовой информации", - указал Толченов.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.