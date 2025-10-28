Посольство РФ поддержит открытие новых авиамаршрутов в Индонезию

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов напомнил, что полеты были возобновлены в 2024 году, и на данный момент их осуществляет только российский авиаперевозчик "Аэрофлот" три раза в неделю

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российское посольство окажет необходимое содействие в решении авиаперевозчиков увеличить число рейсов и открыть новые маршруты в Индонезию. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в республике Сергей Толченов.

Он напомнил, что полеты были возобновлены в 2024 году и на данный момент их осуществляет только российский авиаперевозчик "Аэрофлот" три раза в неделю.

"Что касается увеличения числа рейсов и расширения их географии, то конечно выступаю за это, но решение будет зависеть от российских авиаперевозчиков. Мы немножко, может быть, с "завистью" смотрим на Таиланд, куда летают российские авиаперевозчики из разных регионов России. Сюда пока захотел летать только "Аэрофлот", - указал Толченов. - Если кто-то еще будет готов к таким маршрутам, то мы, имею в виду посольство, будем готовы оказать необходимое содействие".

При этом посол обратил внимание, что рейсы заполнены, однако спрос на поездки в Индонезию в основном исходит со стороны российских туристов. "Именно поэтому направление полетов было выбрано не в Джакарту, а в Денпасар, то есть остров Бали - ключевое туристическое направление в Индонезии", - уточнил он.

По мнению Толченова, ситуация с полетами непосредственно в Джакарту менее оптимистична, так как туристический потенциал у столицы не очень большой. "Если это когда-то случится - будет хорошо, но вряд ли в ближайшее время", - резюмировал посол.