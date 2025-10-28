Лавров: Москва будет пресекать попытки Запада оторвать страны Закавказья от РФ

По словам главы МИД России, НАТО и ЕС выстраивают свои собственные диалоги со странами Центральной Азии и Закавказья для отрыва этих государств от российской стороны

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Запад пытается оторвать страны Закавказья и Центральной Азии от России посредством выстраивания собственных структур взаимодействия, Москва будет пресекать такие попытки всеми имеющимися возможностями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"НАТО и Европейский союз выстраивают свои собственные диалоги, структуры взаимодействия со странами Центральной Азии, со странами Закавказья, и эти связи Запад пытается использовать не столько для взаимовыгодного сотрудничества, сколько для отрыва этих стран от РФ, - отметил он. - Такие тенденции мы будем всеми имеющимися возможностями - дипломатическими, политическими, экономическими - конечно, пресекать".