"Буревестник", ДСНВ и безопасность в Евразии. Заявления Лаврова в Минске

Российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальной реакции на испытания ракеты "Буревестник", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Министр также заявил об ожиданиях Москвы относительно роли США в украинском урегулировании, о пресечении попыток Запада оторвать страны Закавказья от России, а также о том, как обеспечить евразийскую безопасность.

ТАСС собрал ключевые заявления главы российской дипломатии.

Об испытаниях "Буревестника"

Отклика по дипломатическим каналам после испытания "Буревестника" не было: "По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли".

Об отношениях РФ и США

РФ нужны гарантии, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет конкретный результат: "Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы".

Прогресс в отношениях РФ и США "налицо": "Прогресс в этих (российско-американских - прим. ТАСС) отношениях налицо, но пока прежде всего в том, что возобновился диалог".

Российская сторона в контактах с США ощущает, что они не хотят возобновлять авиасообщение: "Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет".

О роли США в украинском урегулировании

Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает логика на долгосрочное урегулирование на Украине: "Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает".

Россия предполагает, что Трамп "хочет устойчивого мира" и не поддерживает "вливания оружия и денег в киевский режим".

О евразийской безопасности

Действия Запада мешают нормальному диалогу по евразийской безопасности: "Сейчас даже не то, что происходит на Украине, а то, что Запад, прежде всего европейцы, так называемые натовские и евросоюзовские элиты, - то, что они делают в связи с очевидным поражением их линии на нанесение России стратегического поражения, конечно, мешает нормальному диалогу".

Российская сторона заинтересована в участии внерегиональных стран в разработке ресурсов Евразии: "Если страны других континентов заинтересованы отношениями с евразийцами развивать, кто же будет против. Главное, чтобы эти отношения выстраивались при полном уважении тех взаимосвязей, которые складываются на этом геополитическом пространстве, а не пытались подменять их".

Москва будет пресекать попытки Запада оторвать страны Закавказья и Центральной Азии от России: "Такие тенденции мы будем всеми имеющимися возможностями - дипломатическими, политическими, экономическими - конечно, пресекать".

О реакции США на ДСНВ

О продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "давно речи не идет".

Россия ждет официальной позитивной реакции США на свою инициативу по ДСНВ, "чтобы они тоже согласились в одностороннем порядке соблюдать количественные показатели, закрепленные в договоре СНВ-3".

Для нового договора на смену ДСНВ "нужна принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях".

