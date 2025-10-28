Лавров: о продлении ДСНВ давно речи не идет

Министр иностранных дел России напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение, что до истечения сроков действия договора в феврале 2026 года Россия будет соблюдать количественные ограничения по СНВ-3

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Речь давно не идет о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении, в качестве жеста доброй воли президент [РФ Владимир] Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под Договор СНВ-3", - сказал глава МИД по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.