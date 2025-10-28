Лавров: РФ ждет официальной позитивной реакции США на свою инициативу по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе российского лидера Владимира Путина, отметил глава МИД РФ

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Москва ждет официального позитивного ответа американской стороны по российской инициативе о продлении соблюдения количественных показателей, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Надеюсь, что мы сможем получить позитивный ответ от США на предложение о том, чтобы они тоже согласились в одностороннем порядке соблюдать количественные показатели, закрепленные в Договоре СНВ-3. Президент [США Дональд] Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе президента [РФ Владимира] Путина. Так что мы рассчитываем, что вот эти позитивные отзывы воплотятся в какое-то официальное объявление", - отметил глава российской дипломатии по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

22 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании с Совбезом, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 22 октября, что жизнеспособность российской инициативы по ДСНВ будет обеспечена только в случае взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Он подчеркнул, что Москва должна убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов.