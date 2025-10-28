Лавров: РФ надеется на курс США на долгосрочное урегулирование на Украине

Президент США Дональд Трамп после Аляски неоднократно говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, отметил глава МИД РФ

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает логика на долгосрочное урегулирование на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Президент [США Дональд] Трамп после Аляски неоднократно - и до Аляски, кстати, - говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает", - отметил министр.

Глава российской дипломатии назвал удивительным, что Трамп вдруг "опять ушел на позиции, которые, казалось бы, давно уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима [Владимира] Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру". "Когда президент Трамп стал всерьез заниматься проблемой Палестины, проблемой Газы, оккупацией этого палестинского сектора израильскими вооруженными силами, там же не было требования немедленно прекратить боевые действия, немедленно прекратить боевые действия, прекратить огонь. Там шли долгие переговоры о том, на каких условиях это прекращение огня может быть работоспособным. <…> А мы огонь прекращали в украинском конфликте без предварительных условий еще в апреле 2022 года. Мы даже тогда в духе доброй воли, как регулярно напоминает президент [РФ Владимир] Путин, отвели войска от окраин Киева. И вот что получилось", - напомнил Лавров.

"Поэтому мы очень надеемся, что действительно президент Трамп хочет устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия и денег в киевский режим для того, чтобы он не оставлял своих усилий быть инструментом европейцев в борьбе, в войне против Российской Федерации", - резюмировал глава МИД РФ.