"Все как-то притихли". Лавров о реакции на испытания "Буревестника"

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальной реакции на испытания ракеты

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальной реакции на испытания ракеты "Буревестник", "все как-то притихли". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли", - сказал министр на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".