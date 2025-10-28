Лавров: Запад не готов к равноправному разговору на Евразийском континенте

Западные страны пытаются распространять свое влияние в Евразии при помощи создания закрытых блоков и размывая тем самым открытую архитектуру, которая десятилетиями создавалась странами - участницами АСЕАН, заявил министр иностранных дел России

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Западные страны демонстрируют неготовность к равноправному диалогу в Евразии, пытаясь распространять свое влияние на континенте путем создания закрытых блоков и размывая тем самым открытую архитектуру, которая десятилетиями создавалась странами - участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также

"Буревестник", ДСНВ и безопасность в Евразии. Заявления Лаврова в Минске

"Беда в том, что западные страны, натовцы прежде всего, не готовы разговаривать на равноправной основе, не готовы искать такие формы общеконтинентального взаимодействия, которые основывались бы на принципе равноправия, неделимости безопасности всего нашего геополитического пространства", - отметил глава российской дипломатии по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам министра, вместо универсальной архитектуры безопасности со стороны западных государств наблюдается попытка распространить влияние Североатлантического альянса на весь континент, включая его тихоокеанскую часть. "И там создают закрытые блоки с ограниченным числом участников, - продолжил Лавров, - по принципу военно-политических союзов, тем самым размывая универсальную открытую архитектуру, которую долгие десятилетия создавали страны АСЕАН".

Глава МИД РФ напомнил, что в этой инфраструктуре и различных ее подразделениях могли участвовать все заинтересованные страны. "Сейчас этот процесс пытаются обратить вспять и, как я уже сказал, подчинить все происходящее в Евразии интересам Североатлантического альянса, которые заключаются прежде всего в сдерживании Китая, России, Корейской Народно-Демократической Республики и, в перспективе, любой другой страны, которая захочет отстаивать свое право проводить независимую самостоятельную политику, основывающуюся на национальных интересах", - заключил Лавров.