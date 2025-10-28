Дмитриев намерен подать в суд на The Washington Post из-за искажения фактов

Причиной стало повторное использование в публикации газеты якобы цитат со словами главы РФПИ, которых он не делал

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что планирует подать заявление в суд против американской газеты The Washington Post. Причиной стало повторное использование в публикации газеты якобы цитат со словами Дмитриева, которых он не делал.

"Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] - так и не исправили", - написал Дмитриев в комментариях к ранее опубликованному посту в X, где он рассказывает о повторном некорректном использования якобы его цитат в публикации издания.

Американская газета The Washington Post 18 октября опубликовала материал, в котором цитата "Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех" была присвоена Дмитриеву. В ответ глава РФПИ заявил, что издание исказило факты в своей публикации, приписав ему цитаты, которых он не делал. Он призвал редакцию газеты скорректировать статью, принести извинения и провести внутреннюю проверку.

В тот же день The Washington Post скорректировала обе цитаты в своей публикации, однако 28 октября Дмитриев заявил, что сотрудница издания днем ранее снова использовала некорректные формулировки.