Оверчук прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

По его итогам ожидается принятие декларации

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Кёнджу для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает корреспондент ТАСС.

Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября, саммит форума - 31 октября - 1 ноября. Его основными мероприятиями станут два пленарных заседания. По итогам саммита ожидается принятие декларации.

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества - это межправительственный диалоговый форум, созданный в 1989 году и объединяющий 21 экономику, включая Россию, которая присоединилась в 1998 году. Его основная цель - содействие устойчивому экономическому росту и углубление региональной интеграции. Деятельность форума определяется стратегией "Путраджайские ориентиры развития до 2040 года".

В 2025 году председательство в АТЭС перешло к Южной Корее, которая избрала его девизом "Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай". Ключевые приоритеты на 2025 год включают укрепление связанности, внедрение инноваций и обеспечение процветания, с особым акцентом на устойчивость цепочек поставок, цифровизацию и достижение углеродной нейтральности.