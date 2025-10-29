Песков: Москва опирается на оценку военных технологий РФ Путиным, а не Трампом

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова американского президента о том, что США на 25 лет опережают мир в сфере атомных подлодок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия при оценке отечественных военных технологий опирается на заявления главы государства Владимира Путина. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США на 25 лет опережают мир в сфере атомных подводных лодок.

"Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военно-технологическим развитием, нашего ВПК, для нас это главное", - подчеркнул Песков.

Ранее Трамп в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу в Южной Корее заявил, что Соединенным Штатам принадлежит преимущество в 25 лет в области атомных подлодок.