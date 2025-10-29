Песков: народы Евразии знают, как защищать себя

Пресс-секретарь президента России также указал, что им известно, как плохо "влезать в дела соседей"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Народы в Евразии знают, как сражаться за свои интересы и ценности, как плохо влезать в дела соседей и как негативно заканчивается вмешательство извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на международной премии "Евразия".

"Мы очень хорошо знаем в Евразии, как беречь свою независимость и свой суверенитет. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду. Мы очень хорошо знаем, как плохо влезать в чьи-то дела, в дела своих соседей. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга", - сказал представитель Кремля, обращаясь к участникам премии.

Он добавил, что Евразия является домом для многих.

"Мы храним ее, как зеницу ока. В Евразии живет очень много стран, много народов. И мы все имеем нашу общую историю. Мы все имеем наше общее настоящее. И мы все имеем наше общее будущее. И мы очень хорошо знаем, что благодаря этим общим ценностям мы вместе пойдем вперед", - подытожил Песков.