В ГД сочли, что допуск СМИ в зоны окружения ВСУ вскроет ложь Киева

Подобный жест также даст понять, что Россия действует в рамках норм международного права, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Допуск представителей СМИ в зоны, где окружены подразделения Вооруженных сил Украины, покажет всему миру объективную картину происходящего в рамках специальной военной операции и продемонстрирует ложь официального Киева. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника, и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Однако, отметил он, Москва беспокоится о том, чтобы Киев не устроил провокаций во время приезда СМИ.

"Инициатива Владимира Путина о готовности допустить иностранных журналистов в зону боевых действий, сопровождаемая предложением временного перемирия на данных участках, это важный шаг. <…> Перемирие и допуск СМИ на фоне окружения крупных группировок ВСУ - это, действительно, уникальный опыт, который станет доказательством того, что Киев лжет о ситуации на фронте и выдает желаемое за действительное, замалчивая реальные сводки", - сказал Белик.

Он уточнил, что это продемонстрирует, с одной стороны, открытость России, с другой стороны, такой пресс-тур покажет, насколько уверенно российские силы чувствуют себя на линии боевого соприкосновения.

"Кроме того, это яркий гуманитарный жест, который дает понять, что наша страна действует в рамках норм международного права и предлагает убедиться в этом международному сообществу. Разумеется, подобная инициатива невыгодна киевскому режиму и его кураторам, которые предпочитают бессмысленные людские жертвы и готовы воевать до последнего украинца. И то, что СМИ смогут увидеть объективную картину, станет своего рода информационной победой России", - подчеркнул собеседник агентства.