Грушко: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Так замглавы МИД РФ прокомментировал данные СВР, свидетельствующие о намерении Франции развернуть воинский контингент на Украине

Редакция сайта ТАСС

Здание министерства иностранных дел России © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Европа все сильнее втягивается в украинский конфликт, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать данные СВР РФ, свидетельствующие о намерении Парижа развернуть воинский контингент на Украине.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, все более и более втягиваются в украинский конфликт", - сказал он.

На вопрос, связывался ли Париж с Москвой после публикации данных СВР РФ, чтобы объясниться, Грушко ответил: "Нет, никаких контактов у нас не было".