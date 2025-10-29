Медведев заявил, что "Посейдон" может уничтожить страну вроде Бельгии

Так зампред Совбеза России ответил на комментарий об испытании аппарата

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Целая страна вроде Бельгии может исчезнуть, если против нее испытать подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. Так ответил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на комментарий об испытании аппарата в X.

Один из пользователей прокомментировал новость об успехе запуска "Посейдона" словами о том, что аппарату нужно больше испытаний, в качестве полигона для них он предложил использовать Бельгию.

"Тогда Бельгия исчезнет" - ответил Медведев на английском языке.

Ранее об успешном испытании аппарата сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, это стало огромным успехом.

"Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - говорил он. Также, по словам главы государства, "Посейдон" уникален по скорости и глубине движения, ему нет аналогов.