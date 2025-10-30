Володин: Западу придется "с поклоном идти" к Путину из-за "Посейдона"

Председатель Госдумы отметил, что этому оружию нет равных

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Запад должен готовиться "с поклоном идти" к президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Создание "Буревестника" дало возможность провести испытания "Посейдона", вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, мы видим результат. Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие", - сказал Володин.