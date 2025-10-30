Галузин: Москва готова к переговорам с Киевом

Для развития стамбульского трека есть все условия, отметил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Имеются все условия для развития стамбульского трека, Москва готова к продолжению прямых переговоров с Киевом. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Читайте также

Ответ "Буревестником" и террористические планы Киева. Заявления МИД

Дипломат заявил, что Россия открыта к урегулированию украинского кризиса и продолжению прямых переговоров с представителями Киева. "Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются", отметил Галузин. По его словам, проблему при этом представляет отсутствие политической воли Киева.

Галузин также подчеркнул, что все предложения, которые российская делегация озвучивала в ходе стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, - все это остается на столе переговоров. "Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации", - добавил дипломат.