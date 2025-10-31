Шойгу: тем, кто не верил Путину в 2018 году о "Буревестнике", пора поверить

Секретарь Совета безопасности отметил, что президент РФ говорил об этом во время послания Федеральному собранию

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Тем, кто не поверил президенту России Владимиру Путину в 2018 году о "Буревестнике" и "Посейдоне", теперь придется поверить. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале "Народы России и СНГ".

"Если говорить, что это вдруг стало - наше новое оружие, я имею в виду и "Буревестник", и "Посейдон", что оно стало как бы такой неожиданностью, то здесь я могу сказать одно: никакой неожиданности в этом нет. Об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году. <...> Другое дело что, может быть, кто-то не поверил тогда, но теперь придется поверить", - сказал Шойгу.

Ранее в ходе общения с бойцами СВО президент России Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".

Перед этим начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которая в ходе испытаний 21 октября находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.

ТАСС - информационный партнер международного фестиваля "Народы России и СНГ".