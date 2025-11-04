Краснов назвал ключевой вектор развития судебной системы
Редакция сайта ТАСС
21:01
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ключевой вектор развития судебной системы – утверждать справедливость и служить гражданам и государству. Об этом заявил ТАСС и "Российской газете" председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью после назначения на эту должность.
Он напомнил, что в начале года на ежегодном совещании судей, президент России Владимир Путин предельно ясно высказался о призвании судьи - "…опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, служить обществу, гражданам и государству…". "Я убежден, что в этих словах и есть ключевой вектор успешного и устойчивого развития всей судебной системы", - отметил глава Верховного суда.
Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.