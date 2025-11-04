Краснов назвал ключевой вектор развития судебной системы

Председатель Верховного суда согласился с президентом Владимиром Путиным, что призвание судьи - утверждать справедливость и служить гражданам и государству

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ключевой вектор развития судебной системы – утверждать справедливость и служить гражданам и государству. Об этом заявил ТАСС и "Российской газете" председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью после назначения на эту должность.

Он напомнил, что в начале года на ежегодном совещании судей, президент России Владимир Путин предельно ясно высказался о призвании судьи - "…опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, служить обществу, гражданам и государству…". "Я убежден, что в этих словах и есть ключевой вектор успешного и устойчивого развития всей судебной системы", - отметил глава Верховного суда.

