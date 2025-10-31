Мантуров назвал настоящим профессионалом нового замминистра обороны РФ Осьмакова

Первый вице-премьер уверен, что знания, опыт и лидерские качества Осьмакова принесут результат на новом посту

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, занявший пост заместителя министра обороны РФ, является настоящим профессионалом, чей опыт в развитии производственного потенциала страны будет очень востребован. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Василий Сергеевич - настоящий профессионал, многие годы посвятивший развитию отечественной промышленности и укреплению производственного потенциала страны. Он проработал в Минпромторге России более двух десятилетий и внес значительный вклад в формирование государственной промышленной политики, внедрение в министерстве современных подходов к бюджетному планированию и проектному управлению, в развитие инструментов поддержки предприятий", - сказал Мантуров, чьи слова приводит его пресс-служба.

Он также выразил уверенность, что знания, опыт и лидерские качества Осьмакова будут востребованы и принесут результат на новом посту.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о назначении Осьмакова 31 октября в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ.