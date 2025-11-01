Захарова: Запад боится испытаний нового оружия в РФ после "Буревестника"

Официальный представитель МИД России заявила, что страны Запада показывают легкую степень радости переходящую в восторг от испытаний российской ракеты

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Западные страны боятся, какие еще испытания новых вооружений способна показать Россия после демонстрации ракеты "Буревестник". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума "Открой АТОМ".

"Мы сейчас слышим отзывы [стран Запада о "Буревестнике"]. Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие", - сказала дипломат.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".