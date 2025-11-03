Медведев: чем больше Запад потратит на Киев, тем больше земель вернется в РФ

Замглавы Совбеза РФ назвал украинское руководство, растратившее миллиарды долларов западного финансирования, "кровавыми киевскими клоунами"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что чем больше Запад потратит средств на поддержку Киева, тем больше по итогу территорий вернется в состав России и тем страшнее будет конец киевского режима. Об этом он написал в Telegram-канале.

Представителей украинского руководства, растративших за несколько лет миллиарды долларов западного финансирования, Медведев назвал "кровавыми киевскими клоунами" (ККК).

"Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", - отметил Медведев.

Зампредседателя Совбеза указал, что даже с учетом воровства киевского режима, Запад выделил Украине "закритично много". "На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - добавил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил о действиях США в Афганистане, когда за период с 2001 по 2021 годы. Вашингтон потратил $2,3 трлн только для того, "чтобы передать власть от талибов талибам".

С западной помощью киевскому режиму случится то же, что и у США в Афганистане, подчеркнул Медведев. "Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", - написал он, в заключение поздравив с наступающим Днем народного единства.