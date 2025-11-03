РФ и Китай приняли дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации

Подписи на документе поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Россия и КНР приняли дорожную карту сотрудничества стран в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 3 ноября прибыл в Китай с двухдневным визитом. В этот же день премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.

На церемонии подписания документов гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь подписали российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы. Кроме того, стороны приняли совместное заявление по итогам реализации российско-китайской дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.