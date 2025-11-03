Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

Сопровождать президента России будут представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства примет участие в памятном мероприятии на Красной площади в сопровождении представителей религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади", - отмечается в сообщении.

В этот день президент также примет участие и в других мероприятиях, посвященных празднику. Глава государства в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. Награждаться будут представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, а также иностранные деятели культуры.

Кроме того, запланировано посещение выставки-форума "Православная Русь - к Дню народного единства", расположенной в Центральном выставочном зале "Манеж". Здесь глава государства ознакомится с деятельностью благотворительного фонда "Христианское милосердие" и увидит экспозицию "Великая Победа. Россия - моя история", посвященную героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.