Захарова: Россия напомнит Италии, что спонсировать Украину - преступление

Так официальный представитель МИД прокомментировала вызов российского посла в Риме в итальянское дипведомство

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после вызова российского посла в Риме в итальянское дипведомство подчеркнула, что у России будет повод напомнить Италии, что спонсировать киевский режим - "преступление и грех".

"Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим - преступление и грех", - сказала Захарова ТАСС.

Ранее агентство ANSA сообщило о вызове посла РФ в Италии Алексея Парамонова. В российском диппредставительстве не уточнили, когда посол прибудет в МИД Италии. Источники ANSA связали вызов российского посла с комментарием официального представителя российского МИД, которая напомнила после частичного обвала в центре Рима исторической башни о тратах правительством Италии денег итальянских налогоплательщиков на Украину.