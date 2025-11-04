Путин: Россия сегодня защищает свой суверенитет, как и в 1612 году

Президент РФ напомнил о подвиге народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости родины

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия сегодня, как и в 1612 во время польской интервенции, защищает свой суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

"Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор", - сказал он.

"И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", - отметил глава государства.

О празднике

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия "стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира". Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, "отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы - прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.