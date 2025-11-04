Путин назвал развитие этнокультурного многообразия основой для согласия народов

Президент России отметил в этой работе роль акции "Большой этнографический диктант"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Развитие этнокультурного многообразия является основной для взаимного согласия и уважения народов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

"Развитие этнокультурного многообразия - основа для взаимного уважения и согласия народов России", - сказал глава государства.

Путин отметил роль просветительской акции "Большой этнографический диктант" в этой работе. По его словам, эта акция приумножает интерес к истории, географии, традициям регионов России. Президент подчеркнул, что в этом году создатели акции Анна Габдуллина и Павел Орлов стали лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации.

Путин напомнил, что в этом году свое 30-летие отмечает Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. "В него входят самые авторитетные религиозные деятели страны, которые ведут огромную созидательную работу. Многим из них сегодня также будут вручены заслуженные государственные награды", - подчеркнул глава государства.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия "стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира". Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, "отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы - прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.