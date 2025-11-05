Эксперт Степанов: РФ может при серийном выпуске "Орешника" поставлять его союзникам

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, говоря о специальной боевой части, заявил, что запасов плутония в России достаточно для оснащения тысяч единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия при серийном выпуске комплекса "Орешник" сможет поставлять его союзным государствам. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Как сообщало военное издание Military Watch Magazine (MWM), российская оборонная промышленность имеет ресурсы для ежемесячного выпуска 25 баллистических гиперзвуковых ракет "Орешник". Следовательно, на вооружение армии России ежегодно может поступать порядка 300 ракетных комплексов "Орешник". Степанов добавил, что не стоит ограничиваться даже этими цифрами.

"Я бы не ограничивался этими цифрами, и дополнил, что при необходимости возможно масштабировать производство, и обеспечить дополнительные экспортные партии для наших ключевых зарубежных партнеров", - добавил эксперт.

Степанов также указал, говоря о специальной боевой части, что запасов плутония в России достаточно для оснащения тысяч единиц. У США имеется около 90 тонн оружейного плутония, а у России - 128 тонн, у РФ - в полтора раза больше. "Демонстрация ядерного флага России на других континентах позволит сместить акценты в набирающей обороты по инициативе Запада эскалации", - указал он.

"Это не только наша внутренняя история, но и инструмент сдерживания, который может получить распространение среди наших зарубежных партнеров и союзников. Просто необходимо корректировать и вносить дополнения в договорную базу, в нормативно-правовые основы развертывания подобных систем на тех территориях, которые требуют нашего дополнительного внимания и обеспечения суверенитета и целостности", - сказал Степанов.

Накануне президент России Владимир Путин упомянул о начале серийного производства комплекса "Орешник" среди прочих успехов российских оружейников. Глава государства выступил с речью на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".