Рябков рассказал, чем вызвано состояние отношений России и Запада

Речь идет о полном нежелании слышать Москву, отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нынешнее состояние отношений России и Запада стало следствием его экспансии на восток и полного игнорирования интересов Москвы, прежде всего в области безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании экспертного совета при думском комитете по международным делам на тему "Трансатлантическое давление на Россию: ближайшие перспективы и пределы эскалации".

"Нынешнее состояние отношений России с Западом имеет свою предысторию и довольно глубокие причины. Главная из них - это западная экспансия, военная, экономическая, культурная, идеологическая, на восток к границам нашей страны, на постсоветское пространство, - сказал высокопоставленный дипломат. - Эта экспансия осуществлялась на протяжении нескольких десятилетий при практически полном игнорировании жизненно важных интересов России, прежде всего в области безопасности".

"Мы неоднократно призывали наших западных соседей, но и не только соседей, а тех, кто принадлежит к коллективному Западу, урегулировать противоречия, которые были созданы ими в сфере безопасности, прежде всего европейскую безопасность", - подчеркнул Рябков.