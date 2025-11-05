В Кремле рассказали, когда Путин ждет доклад о целесообразности испытаний ЯО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства не установил конкретные сроки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не ставил конкретных сроков на то, чтобы изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям. Времени потратят столько, сколько нужно для четкого понимания намерений США, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось", - сказал Песков в ответ на вопрос, поставил ли Путин конкретные сроки для подготовки предложений. Пресс-секретарь президента отметил, что для того, чтобы прийти к выводам о целесообразности начала подготовки к испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит "полностью понять намерения" США.

На совещании с Совбезом Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".