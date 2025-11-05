Оверчук: открытие ж\д пути из РФ в Армению стало вкладом в мир на Кавказе

Новый маршрут укрепляет транспортную связанность России со странами региона и "повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств", подчеркнул вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Открытие железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии стало реальным вкладом в установление мира на Южном Кавказе. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Ранее в Армению по новому транспортному маршруту был впервые доставлен груз российской пшеницы. "Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - сказал зампред правительства РФ.

Он подчеркнул, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России со странами региона, "повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств - участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей".

"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - добавил Оверчук.

По его словам, открытие нового железнодорожного пути стало прямым следствием договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020 и 2021 годов, а также усилий трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. "Хочу поблагодарить своих коллег - заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту", - заключил зампред правительства РФ.