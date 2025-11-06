Правительству Тверской области представили врио губернатора Королева

Церемония проходит в здании регионального правительства

ТВЕРЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев представлен правительству региона, передает корреспондент ТАСС из здания регионального правительства, где проходит церемония.

"Уважаемые коллеги, указом президента РФ Владимира Владимировича Путина временно исполняющими обязанности губернатора Тверской области назначен Виталий Геннадьевич Королев. Большую часть трудового пути он отдал антимонопольной службе, большой стаж - 20 лет, пройдя путь до заместителя руководителя службы. Уверен, что весь свой жизненный и профессиональный опыт, умение работать в команде и на результат Виталий Геннадьевич в полную силу направит на благо тверской земли и ее жителей", - сказал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Врио губернатора Королев обозначил в качестве основной цели на посту повышение качества жизни граждан, их удовлетворенности тем, как государство осуществляет свою функцию. "На встрече с президентом я обозначил важные приоритеты, которые будут в самом начале взяты на особый контроль: это прохождение зимнего периода для того, чтобы свет, тепло были в домах наших граждан всегда, и они могли пользоваться этими удобствам, кроме того, <...> поддержка участников СВО и их семей, это тот приоритет, который является для нас бесспорным, безусловным. И конечно же вопросы связанные с тем, что необходимо особое внимание уделять развитию экономического потенциала области, демографии, отдельно еще подчеркну - молодежной политики, потому что это то, что создает наше с вами будущее", - сказал Королев.