Песков: реакции США на "Посейдон" и "Буревестник" не было

Вашингтон также не отреагировал на заявления президента России Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона какую-либо реакцию на заявления президента РФ Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, а также на успешные испытания "Посейдона" и "Буревестника". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, не поступала", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин накануне обсудил с членами Совбеза заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США возобновить ядерные испытания. Глава государства поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и России к ядерным испытаниям, однако указал, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору и предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников.