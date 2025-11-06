Песков: Россия развивает собственные отношения с Центральной Азией

Президент РФ Владимир Путин на постоянной основе общается с лидерами центральноазиатских стран, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на постоянной основе общается с лидерами центральноазиатских стран. Со всеми из них у главы государства хорошие отношения, благодаря чему РФ выстраивает собственные отношения с Центральной Азией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Путина на постоянной основе проходят общения с лидерами Центральной Азии. Тем более, со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами", - подчеркнул Песков.