Кремль не удивится, если ЕС введет новые визовые ограничения для россиян

Дипломаты уже ограничены в своих передвижениях по территории Шенгенской зоны, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты уже ограничены в своих передвижениях по Шенгенской зоне, вполне возможно, что Евросоюз (ЕС) продолжит вводить визовые ограничения для россиян. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь об этом зашла в контексте статьи газеты Politico. Издание со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что Евросоюз работает над более строгими визовыми ограничениями для россиян. Пескова попросили прокомментировать это, а также требование к дипломатам заранее уведомлять о поездках в ЕС.

"Дипломаты уже должны информировать. То есть уже дипломаты ограничены в своих передвижениях по территории Шенгенской зоны. Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить", - сказал представитель Кремля.