Эксперт Карасев: диверсия на ЗАЭС нужна НАТО, чтобы спасти режим Зеленского от краха

Элиты стран альянса готовы пойти на атомную катастрофу с большим количеством жертв, чтобы сохранить конфликт на Украине, подчеркнул политолог

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Диверсия на Запорожской АЭС, о подготовке которой сообщили 6 ноября в Службе внешней разведки (СВР) России, нужна, чтобы отвлечь мировую общественность от поражений ВСУ и создать негативный фон вокруг России. Элиты Запада готовы пойти на жертвы среди мирных жителей, чтобы спасти от краха режим Владимира Зеленского и, как следствие, свои доходы от конфликта, заявил ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

"Британские кураторы Киева ни перед чем не остановятся для того, чтобы сорвать успешное наступление армии Российской Федерации. Поэтому вполне допускаю, что они предпримут попытки совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции. Конечно же, заранее уже подготовлены все обвинения в адрес российского руководства, все подконтрольные западные СМИ, я думаю, уже написали статьи на эту тему и новостные блоки для того, чтобы быстро отреагировать и формировать русофобское мнение у общества в разных странах. Это единственный шанс, чтобы спасти бандеровский режим Зеленского от краха", - сказал он.

Он добавил, что элиты стран НАТО готовы пойти на атомную катастрофу с большим количеством жертв, чтобы сохранить конфликт на Украине и, как следствие, доходы от милитаризации стран Европы и Украины - это первоочередная цель. "Я надеюсь на то, что все-таки нашим спецслужбам, нашим военным удастся предотвратить катастрофические действия со стороны нашего противника и не допустить гибели мирного населения", - отметил эксперт.

6 ноября в СВР РФ сообщили, что западные страны давят на Киев, чтобы изменить негативное восприятие украинского конфликта. Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Британские аналитики подсчитали, что в результате возможной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное заражение распространится на граждан ЕС вблизи украинской границы и подконтрольные Киеву территории.