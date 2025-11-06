Песков: проблема НАТО в том, что она не слушает и не понимает Россию

Пресс-секретарь президента РФ призвал руководителей альянса прислушаться

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проблема НАТО заключается в том, что организация с одной стороны говорит, что не слушает Россию, а с другой утверждает, что не понимает ее. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами.

Читайте также

Реакция Запада на слова Путина и проблема НАТО. Заявления Пескова

"То есть, с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают", - указал представитель Кремля, отметив, что в этом кроется проблема альянса и его руководителей. "Попробуйте прислушаться, поймете", - добавил Песков.

Так по просьбе журналистов пресс-секретарь российского лидера отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего о том, что он перестал следить за мероприятиями президента РФ Владимира Путина. Это было сказано в контексте вчерашнего совещания Путина с Совбезом, где обсуждалось, целесообразно ли РФ подумать о подготовке к ядерным испытаниям на фоне действий США.

Путин по итогам этого совещания поручил провести анализ и представить предложения. Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".