Песков: ЕС строит стены в отношениях с Россией
10:38
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Европейские страны возводят новые стены в отношениях с Россией, но история все рассудит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал статью газеты Politico о том, что Евросоюз работает над более строгими визовыми ограничениями для россиян.
"Они строят стены, они не забыли, как это делать. История все расставит по своим местам", - сказал Песков.