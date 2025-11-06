Глава ОП ДНР: подготовка диверсии на ЗАЭС говорит об истерике в рядах противника

Александр Кофман напомнил, что разрушение херсонской дамбы, которое повлекло обезвоживание практически всей Херсонской области, тоже было провокацией украинской стороны

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Подготовка Западом диверсии на Запорожской АЭС, о чем сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, говорит об истерике противника, который готов заплатить высокую цену за сохранение статуса-кво. Такое мнение высказал ТАСС председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"Что касается возможного теракта на Запорожской атомной электростанции - в первую очередь это говорит об истерике в рядах противника, потому как это слишком высокая цена, которую они уже готовы заплатить за не то что победу, а хотя бы какой-то статус-кво. Кстати, я напомню, что херсонская дамба, которая была разрушена, вследствие чего была обезвожена практически вся Херсонская область, это тоже была провокация украинской стороны", - сказал Кофман.

Он добавил, что противник охотно идет на провокации, а для Европы - это обычная историческая практика при конфликтах. "Если же мы говорим конкретно о нашем конфликте, то не надо забывать ни малайзийский "Боинг", ни множество других провокаций наподобие Бучи и прочего. По этой причине для них это, пожалуй, самый привычный способ ведения боевых действий", - заключил собеседник агентства.

6 ноября в пресс-бюро СВР сообщили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов". Британцы просчитали, что "в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", подчеркнули в СВР. Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. По задумке европейских натовцев, так киевский режим сможет изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе, поскольку ответственность за катастрофу они предполагают возложить на Россию.