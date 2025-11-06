Эксперт Киселев: ударом по ЗАЭС Запад намерен создать зараженную буферную зону

По словам Виталия Киселева, Киев может задействовать дальнобойные ракеты, которые Владимир Зеленский "требует у Запада"

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Диверсией на Запорожской АЭС Запад намерен остановить проведение специальной военной операции и создать зараженную буферную зону на территории Донбасса и Новороссии. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Виталий Киселев.

"Хочу пояснить, что в перспективе конфликта и поддержки киевской хунты Западом, Запад может рассматривать провокацию, диверсию, теракт в отношении Запорожской атомной электростанции как часть остановки специальной военной операции, создание так называемой буферной зоны, зараженной безжизненной территории в Донбассе и Новороссии, повторив трагедию Чернобыля, и на долгие годы законсервировать области Донбасса, сделать их белым пятном на карте", - сказал он.

Эксперт не исключает, что Киев может задействовать дальнобойные ракеты для удара по ЗАЭС, которые Владимир Зеленский "требует у Запада".

6 ноября в пресс-бюро СВР сообщили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов". Британцы просчитали, что "в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", подчеркнули в СВР. Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. По их задумке, так киевский режим сможет изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе, поскольку ответственность за катастрофу они предполагают возложить на Россию.