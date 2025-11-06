Путин поблагодарил Миллера за программу "Газпром - детям"

В рамках этого проекта в России строятся спортивные объекты

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи Академию настольного тенниса в Оренбурге, лично выразил благодарность главе "Газпрома" Алексею Миллеру за программу "Газпром - детям", по которой построен объект. Глава государства выразил надежду, что региональные власти будут содержать академию в надлежащем виде.

"С какого года работает программа "Газпром - детям", - поинтересовался президент у Миллера. Тот рассказал, что с 2007-го.

"Вы, наверное, уже сами не помните, сколько построили детских академий по различным видам спорта и, даже если академиями не называются, объектов подобного рода", - улыбнулся Путин. "Объектов - скажу, - возразил Миллер. - Более 2 тыс. во всех регионах России, где работает "Газпром".

"Спасибо большое вам, потому что при вашем личном участии, при вашей личной поддержке эта программа развивается, - похвалил глава государства. - И передайте, пожалуйста, слова благодарности всей вашей команде, которая по вашему поручению работает столько лет и работает очень успешно".

"Рассчитываю на то, что местные власти, безусловно, будут содержать этот замечательный объект в надлежащем виде", - обратился Путин к руководству Оренбуржья.

Академия настольного тенниса - это спортивный интернат для одаренных детей, где могут заниматься дети от семи лет со всей России. Одновременно учиться в академии могут 60 детей, а в дни спортивных соревнований помещения заведения могут принять еще 40 юных спортсменов.