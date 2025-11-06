Путин: в России почти 94% детей занимается спортом

Президент РФ отметил важность того, как эти занятия влияют на здоровье, учебу, физическое и общее развитие ребенка

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что почти 94% детей систематически занимается спортом.

"Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90 процентов, точнее - 93,8 процента даже", - указал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. "Но эти цифры не отражают главного - результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие", - отметил президент.