Путин: нужно узнавать у учителей, как мотивировать детей к спорту

Президент России считает, что в этом вопросе мнение педагогов первостепенно

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Мнение учителей физкультуры и других педагогов первостепенно для определения, чем можно мотивировать детей заниматься спортом. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физкультуре и спорту.

"Было бы правильно узнать мнение и самих учителей, - подчеркнул президент. - Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры и с удовольствием занимались".

"Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой", - заключил глава государства.