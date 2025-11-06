Путин: нужно узнавать у учителей, как мотивировать детей к спорту
15:14
обновлено 15:34
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Мнение учителей физкультуры и других педагогов первостепенно для определения, чем можно мотивировать детей заниматься спортом. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физкультуре и спорту.
"Было бы правильно узнать мнение и самих учителей, - подчеркнул президент. - Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры и с удовольствием занимались".
"Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой", - заключил глава государства.